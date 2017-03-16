Макарова и Веснина стали полуфиналистками турнира в Индиан-Уэллсе в паре

Российские теннисистки(2) вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В четвертьфинале они разгромили японку Шуко Аояму и китаянку Ян Чжаосюань – 6:2, 6:1.Поединок продолжался 54 минуты. Макарова и Веснина выполнили 1 эйс, совершили 3 двойные ошибки и использовали 6 брейк-пойнтов из 11. На счету соперниц россиянок 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.За место в финале турнира Макарова и Веснина сыграют с чешками Люцией Градецкой и Катержиной Синяковой.