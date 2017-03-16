Плишкова: в матче с Кузнецовой надо быть агрессивной и не играть ей под форхенд

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала свою победу в матче 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе над испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Светланой Кузнецовой.
«Это точно был мой лучший матч на турнире. Мне противостояла сильная соперница, так что нужно было показать игру более высокого качества. В матчах с ней я всегда чувствую себя отлично вне зависимости от формы. На этом турнире я провела не очень хорошие матчи, но с Гарбинье сыграла на высоком уровне.
Мы со Светланой провели два трёхсетовых матча. Они прошли в упорной борьбе. Я постараюсь найти позитивные моменты в прошедших встречах. В матче с Кузнецовой я буду придерживаться своего плана на игру. Я должна буду действовать агрессивно и не должна играть ей под форхенд. Важно не давать ей играть в свой теннис, иначе мне придётся много бегать. Наверное, она этого и хочет», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.