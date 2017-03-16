Мугуруса: я совсем не расстроена

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после поражения от чешки Каролины Плишковой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (5:7).
«Это был очень сложный матч. Вчера на пресс-конференции я сказала, что это одно из самых непростых противостояний для меня. Я совсем не расстроена. Кажется, всё решили лишь три очка. Они достались теннисистке, которая ощущала больше уверенности. Что-то я могла сделать лучше, но, если честно, это детали», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.