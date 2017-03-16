Федерер: могу сказать, что мне очень приятно обыграть Надаля в третий раз подряд

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе над испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 6:2, 6:3 и поделился ожиданиями от встречи с австралийцем Ником Кирьосом. Федерер обыграл Надаля в третий раз подряд. Две предыдущие победы пришлись на турнир в Базеле и Открытый чемпионат Австралии.
«Могу сказать, что мне очень приятно обыграть Надаля в третий раз подряд, но самое главное, что я выиграл Australian Open. Это было большим событием для меня.
Что касается моего возвращения в тур, то, оглядываясь назад, я думаю, что это одна из самых крутых вещей, которые я испытывал в жизни. Базель — особенное место для меня по многим причинам, потому что там я ещё был болбоем. А после всех этой шумихи в Австралии возвращение в США также стало особенным.
Все наши матчи с Рафой были уникальными во многих смыслах для нас обоих. Мы выигрывали и проигрывали. Конечно, сейчас слишком долго праздновать я не могу. Нужно вернуться к работе в ближайшие дни.
Матч с Кирьосом? Я впечатлён тем, как Кирьос на двух турнирах подряд побеждает Новака на его любимом покрытии. Надеюсь, это приведёт Ника к чему-то большему. Надеюсь, он осознает, что если опускает голову и концентрируется на игре, то может каждый день, каждую неделю добиваться отличных результатов. В матчах с лучшими игроками и в финалах он хорош», — цитирует Федерера официальный сайт тура.