Джокович: Кирьос вновь, как и в Акапулько, подавал просто прекрасно

Серб Новак Джокович прокомментировал поражение от австралийца Ника Кирьоса в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 6:7 (3:7). Уроженец Канберры прервал 19-матчевую победную серию Новака на этих соревнованиях.
«Моя победная серия в Индиан-Уэллсе была удивительной. Я горжусь ею, но рано или поздно она должна была закончиться. К сожалению, это случилось сегодня. Ник вновь, как и в Акапулько несколько недель назад, подавал просто прекрасно. У меня не получалось хорошо принимать мяч на его первой и второй подачах. Это и стало решающим. Он играл в своём стиле, агрессивно и мощно подавал как первым, так и вторым мячом. Сложно было ему противостоять в такой ситуации.
Я старался читать его первую подачу: направит ли он её со скоростью 140 миль в час в линию или же постарается попасть в угол. Сложно было занимать верную позицию на корте. Приходилось гадать. Но и на приёме второй подачи ничего не получалось, потому что она у него проходила очень точно. Он совершил не так много двойных ошибок сегодня», — цитирует Джоковича официальный сайт тура.