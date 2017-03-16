Кирьос: я и не знал, что у Новака не было ни одного брейк-пойнта в матче со мной

Австралиец Ник Кирьос прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 7:6 (7:3) и поделился ожиданиями от встречи со швейцарцем Роджером Федерером.
«Я горжусь собой, потому что боролся за каждое очко. Конечно, противостоять Новаку всегда непросто, но я рад, что сумел продемонстрировать хороший теннис. С нетерпением жду матча с Роджером.
Я очень доволен своей подачей на данный момент, она придаёт мне уверенности. Я и не знал, что сегодня у Новака не было ни одного брейк-пойнта. Но это лишь одна игра. В следующий раз будет новое сражение.
Матч с Роджером будет тяжёлым. Сейчас я хочу отдохнуть и восстановиться. Федерер сейчас демонстрирует прекрасный теннис. Я обожаю стиль его игры. Он действует агрессивно. Я буду готов к этому матчу», — сказал Кирьос после игры.