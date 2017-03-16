Павлюченкова: я никогда не считала себя суперталантливой

Россиянка Анастасия Павлюченкова, проигравшая в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе своей соотечественнице Светлане Кузнецовой со счётом 3:6, 2:6, призналась, что раньше не могла добиваться стабильных результатов, так как была человеком настроения.
«Я никогда не думала о себе как о талантливой теннисистке. Многие тренеры говорили: „Да, ты талантлива. Именно поэтому думаешь, что тебе не нужно трудиться“. Я никогда не считала себя суперталантливой. Мне просто нравится наслаждаться жизнью. Я человек настроения и не люблю рутину. Думаю, в этом была главная проблема.
Скажем, две-три недели одинаковых тренировок. Вы серьёзно? Одни и те же упражнения? Нельзя ли как-то разнообразить? Тренеры говорили: „Ты должна делать это“. Я отвечала: „Я уже устала выполнять кроссы, можно сделать что-то другое? Это начинает раздражать. Давайте опять проведём разминку“. Я всегда была человеком настроения, поэтому у меня не было стабильности. В итоге я всё же решила начать упорно работать и серьёзно относиться ь к тренировкам», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.