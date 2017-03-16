Саймон: Шарапова понесла достаточно серьёзное наказание

Глава WTA Стив Саймон оценил ситуацию с предоставлением «уайлд кард» россиянке Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония. Бывшая первая ракетка мира получила приглашения на турниры в Штутгарте, Риме и Мадриде, что вызвало недовольство ряда игроков.
«Если члены ассоциации попросят изучить правило предоставления „уайлд кард“, мы сделаем это. Но, по моему мнению, его менять не стоит. Если только мы вообще не решим отказаться от системы предоставления „уайлд кард“.
Мария перенесла 15-месячную дисквалификацию, у неё не было дохода, она потеряла все рейтинговые баллы и результаты на Australian Open — 2016. Думаю, она понесла достаточно серьёзное наказание», — цитирует Саймона BBC.