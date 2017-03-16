Джойс: возвращение Азаренко более вероятно на летних хардовых турнирах

Новый тренер белорусской теннисистки Виктории Азаренко американец Майкл Джойс, ранее работавший с россиянкой Марией Шараповой, рассказал, как началось его сотрудничество с уроженкой Минска.
«Это произошло довольно случайно. Я говорил со своим агентом в январе, и он между делом сказал, что Вика готовится возобновить тренировки, чтобы вернуться в тур в этом году. Он спросил, не может ли у меня возникнуть интерес поработать с ней. Сначала я отказался, так как был доволен сотрудничеством с Джесси Пегулой. Однако потом я немного задумался. Мы вернулись к этому разговору. Я отправился в Калифорнию, чтобы поговорить с Викой и немного потренироваться с ней. Меня поразила её сосредоточенность и огромное желание вернуться к игре. Решение далось довольно сложно.
Через несколько недель я присоединюсь к Азаренко в Европе, чтобы тренировки перешли на новый уровень. Но определённой даты её возвращения нет. Торопиться мы не будем. Мы говорили о травяном сезоне, но более вероятно её возвращение на летних хардовых турнирах», — цитирует Джойса Tennis.life