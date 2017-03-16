Кузнецова: сейчас я больше наслаждаюсь местом в топ-10, потому что знаю ему цену

Восьмая ракетка мира россиянкаподелилась впечатлениями от возвращения в топ-10 рейтинга WТА.«Сейчас я больше наслаждаюсь местом в топ-10, потому что когда ты молод и быстро попадаешь в число лучших, то не слишком ценишь это. Когда потом ты несколько лет располагаешься в районе 20-го или 25-го места, но вновь возвращаешься в топ-10, ты уже чувствуешь, как тяжело всё даётся, и ценишь это больше. Сейчас я получаю больше удовольствия от того, что вхожу в десятку сильнейших, потому что уже знаю этому цену.Для меня такой прорыв в рейтинге стал сюрпризом, потому что я не так часто смотрю туда. Я сосредоточена на своей игре и возможностях для прогресса, это самое главное. Когда ты не сдаёшься, то всегда появляются возможности», — рассказала Кузнецова на пресс-конференции после победы над своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.