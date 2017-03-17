Хачанов вышел в 1/4 финала челленджера в Ирвинге, где сыграет с Кукушкиным

Россиянин(3) вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Ирвинге. Во втором круге он обыграл словака Лукаша Лацко со счётом 6:4, 3:6, 6:1.Поединок продолжался 1 час 45 минут. На счету Хачанова 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Лацко подал навылет 6 раз, допустил 2 ошибки на подаче и использовал 2 брейковых шанса из 8.За место в полуфинале Хачанов сразится с теннисистом из Казахстана, который во втором раунде одолел представителя Китайского Тайбэя Лу Яньсюня (8) — 6:2, 4:6, 6:4.