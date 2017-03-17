Карреньо-Буста стал первым полуфиналистом турнира в Индиан-Уэллсе

Испанец(21) вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном поединке он одолел уругвайца Пабло Куэваса (27) — 6:1, 3:6, 7:6 (7:4).Матч продолжался 2 часа 4 минуты. На счету Карреньо-Бусты 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Куэвас подал навылет 7 раз, допустил 8 двойных ошибок и использовал 4 брейковых шанса из 8.За место в финале Карреньо-Буста поспорит с победителем пары Станислас Вавринка (Швейцария, 3) — Доминик Тим (Австрия, 8).