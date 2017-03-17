Макарова и Веснина проиграли в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе в паре

Россиянки(2) не смогли пробиться в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В полуфинальном матче они проиграли чешкам Люции Градецкой и Катержине Синяковой — 3:6, 3:6.Поединок продолжался 1 час 11 минут. На счету чешек 2 эйса, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10. Россиянки подали навылет 1 раз, допустили 2 ошибки на подаче и использовали 4 брейковых шанса из 5.В финале Градецка и Синякова сыграют против тандема Мартина Хингис (Швейцария) / Чань Юнжань (Тайвань) (6).