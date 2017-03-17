Веснина: в концовке боролась так, словно это последний гейм в моей жизни

Россиянка Елена Веснина прокомментировала свою победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе над американкой Винус Уильямс со счётом 6:2, 4:6, 6:3.
«Я в полуфинале Индиан-Уэллса — одного из крупнейших турниров. Пожалуй, я в ударе. Я наслаждаюсь пребыванием на корте и очень довольна своими победами. Эта победа над Винус очень много значит для меня. Противостоять ей нелегко. Она великая чемпионка, которая всегда борется до конца. Я счастлива, что смогла вырвать победу сегодня.
Я играла с Винус, кажется, четыре раза. Я знала, как она играет, как выполняет удары и подаёт, но сегодня была другая история. Она играла совершено иначе. Винус выглядела уставшей и медленной на корте, а затем вдруг стала активно двигаться, выполнять великолепные удары навылет со всех частей корта. В тот момент я потеряла свой ритм, потому что не знала, чего ожидать.
Это было нелегко. Когда она выиграла второй сет, я думала о том, как уже видела матчи, в которых Уильямс отыгрывала матчбол или сетбол, и сказала себе: „О, это происходит вновь. Я стану ещё одной жертвой Винус. Я этого не хочу. Я хочу победить“.
Я горжусь тем, как справилась с нервами. В концовке я уступала 0:40, но не сдавалась и старалась заставлять Винус много двигаться. В концовке третьего сета у меня возникли проблемы с попаданием первой подачи, поэтому я стала подавать не так мощно. В паре розыгрышей она совершила невынужденные ошибки, но я всё равно играла в свой теннис. Я говорила себе: „Я этот гейм не отдам“. Я боролась за него, как за последний гейм в своей жизни. Эта тактика мне помогла. Если бы счёт стал 5:4, то Винус могла бы выиграть свою подачу и сравнять счёт. Она могла вернуться в игру», — цитирует Веснину официальный сайт тура.