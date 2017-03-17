Вавринка: знаю, что когда играю отлично, то могу победить любого соперника

Швейцарец Станислас Вавринка поделился впечатлениями после победы в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе над австрийцем Домиником Тимом со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:2).
«Матч прошёл на высоком уровне. Я остался доволен тем, как играл сегодня и как нашёл путь к победе. Тим — сильный игрок, противостоять ему непросто. Думаю, в целом мы оба играли отлично. Судьбу встречи решили одно-два очка. На тай-брейке третьего сета я подавал очень хорошо. Я был сосредоточен на том, чтобы ничего так просто сопернику не отдать.
Мне помог опыт, уверенность в себе и понимание того, что я хочу сделать на корте. Важно было делать это, не думая, попаду я или нет. В такие моменты нужно просто верить в свою игру. Я мог проиграть, но в целом старался следовать своему плану на игру. Я знаю, что когда демонстрирую отличный теннис, то могу победить любого соперника. Это придаёт мне уверенности», — цитирует Вавринку официальный сайт тура.