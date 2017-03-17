Федерер: думаю, Кирьос сейчас выступает лучше, чем я в его возрасте

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от встречи с австралийцем Ником Кирьосом в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.
«Думаю, Ник сейчас выступает лучше, чем я в его возрасте, потому что он уже неоднократно обыгрывал топ-соперников. Мне кажется, в 21 я не добивался таких же успехов. Я играл не так мощно на подаче и во всём остальном.
У нас с Ником есть много вариантов, и бывает сложно выбрать правильный. Не могу сказать, что я раскрылся поздно, но нам обоим требовалось время в психологическом и физическом плане. С нетерпением жду этого матча и надеюсь взять реванш за поражение в Мадриде в 2015-м», — цитирует Федерера официальный сайт тура.