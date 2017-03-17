Вавринка: Федерер невероятен, он лучший игрок всех времён

Швейцарец Станислас Вавринка выразил восхищение успехами своего соотечественника Роджера Федерера, который вернулся в тур после травмы колена. В 2017 году Роджер стал победителем Открытого чемпионата Австралии.
«Роджер невероятен. Он лучший игрок всех времён. Для него нет никаких ограничений. Выиграть турнир „Большого шлема“ после перерыва в выступлениях в полгода — это просто невероятно, но надо понимать, что мы говорим о Роджере. А до травмы он всегда доходил до полуфиналов и играл в финале. Несмотря на проблемы с коленом, он пробился в полуфинал Уимблдона. Уровень его игры всегда был очень высок», — цитирует Вавринку Tages Anzeiger.