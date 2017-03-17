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175 лет назад 2016
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Директор турнира WTA в Хертогенбоше готов предоставить «уайлд кард» Шараповой

17 марта 2017, пятница. 18:03. Теннис
Директор турнира WTA в Хертогенбоше Марсель Хюнзе готов предоставить российской теннисистке Марии Шараповой «уайлд кард». Турнир стартует на следующий день после окончания «Ролан Гаррос».

«Я лично прочёл решение CAS по делу Марии и считаю, что это должен сделать каждый, кто имеет отношение к теннису. Если бы они прочитали заключение CAS, то у них не возникло бы никаких возражений по поводу приглашения её на турниры. Мы с удовольствием отдадим свою «уайлд-кард» Марии», — приводит слова Хюнзе 10sballs.com.
Источник: 10sballs.com Сообщить об ошибке
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Мария Шарапова
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