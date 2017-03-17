Директор турнира WTA в Хертогенбоше готов предоставить «уайлд кард» Шараповой

Директор турнира WTA в Хертогенбошеготов предоставить российской теннисистке«уайлд кард». Турнир стартует на следующий день после окончания «Ролан Гаррос».«Я лично прочёл решение CAS по делу Марии и считаю, что это должен сделать каждый, кто имеет отношение к теннису. Если бы они прочитали заключение CAS, то у них не возникло бы никаких возражений по поводу приглашения её на турниры. Мы с удовольствием отдадим свою «уайлд-кард» Марии», — приводит слова Хюнзе 10sballs.com.