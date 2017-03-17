Шарапова призналась, что стала чаще употреблять алкоголь

Россиянка, которая была дисквалифицирована до 25 апреля 2017 года после обнаружения в её организме запрещённого препарата — мельдония, призналась, что в последнее время стала употреблять больше алкоголя.«За прошедший год я употребила алкоголя гораздо больше, чем когда-либо в жизни. Но это связано с тем, что я выходила в свет. Если бы я занималась только теннисом, то сошла бы с ума», — сказала Шарапова в интервью Vogue.Ранее стало известно, что бывшая первая ракетка мира получила «уайлд кард» на турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме, что вызвало недовольство ряда игроков.