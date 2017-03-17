Шарапова: с огромным уважением отношусь к Серене Уильямс как к спортсменке

Россиянкарассказала об отношении к американке, а также подчеркнула, что старается не думать о политике.«С огромным уважением отношусь к Серене как к спортсменке. Когда тебя беспокоят травмы, то сложно находить в себе силы продолжать, а её просто переполняет желание. Мы с ней представляем разные миры, у нас совершенно разные истории жизни. При этом нам обеим удалось добиться успеха. Жаль, что люди говорят о другом. Не понимаю, какой смысл сравнивать наши доходы и делать акцент на наших различиях.Никогда не обсуждаю политику в кругу своей семьи. Я русская внутри, у меня русская душа. Когда я принимаю гостей, думаю о бабушкином чае. Помню, как меня окружали книги — Толстой, Пушкин. Этот кусочек России всегда во мне.Редко общаюсь с другими игроками, потому что живу другим. У меня есть семья, друзья. Чем меньше энергии я трачу в теннисе, тем больше энергии у меня остаётся для родных. Меня уважают за то, что я делаю на корте. Для меня это куда важнее, чем если бы про меня в теннисном мире говорили, что я славная девушка», — приводит слова Шараповой Vogue.