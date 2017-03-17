Тарпищев: кто будет платить, если матч закончится в эфире при 5:5 в 3-м сете?

Президент Федерации тенниса Россиив программе «От первого лица» на официальном канале федерации на YouTube ответил на вопросы болельщиков. В частности, пояснил, почему теннис так мало показывают на российском телевидении.«Телевидение – острая проблема, особенно если учитывать, что теннис – второй по популярности вид после футбола. Теннис попадает на ТВ в коммерческие программы. При этом теннис – единственный в мире вид спорта, не лимитированный по времени. Можно играть 1,5 часа, а рекорд 11 часов 5 минут. По мнению ТВ, невозможно показывать матчи, потому что они ломают сетку. Например, запланировано два часа, а матч идёт пять. Отсюда коммерческие проблемы. Кто будет платить за показ, если матч начнётся со счёта 4:4 во втором сете, а закончится при счёте 5:5 в решающем?У нас был канал «НТВ+теннис», но со сменой хозяина проблему решить не удаётся», — сказал Тарпищев.