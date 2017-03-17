Веснина: не ощущаю негатива со стороны болельщиков в США

Российская теннисистка Елена Веснина, одержавшая победу над американкой Винус Уильямс в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе, отметила, что не ощущает негатива со стороны американских болельщиков.
«Здесь очень хорошие болельщики, на всех матчах полные трибуны. Теннис очень любят и съезжаются со всей страны именно на этот турнир. Со стороны болельщиков негатива я не ощущаю. Мне всегда нравилось возвращаться в Индиан-Уэллс, Рада, что наконец удалось хорошо выступить в одиночном разряде, ведь в парных соревнованиях я трижды успела одержать здесь победу», — сказал Веснина в интервью RT.