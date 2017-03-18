Тарпищев: назвал бы выступление Весниной в Индиан-Уэллсе сверхуспешным

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал выступление на турнире в Индиан-Уэллсе россиянки, которая, обыграв, вышла в полуфинал одиночного разряда, но в паре сне смогла пробиться в финал парного разряда.«Индиан-Уэллс – один из супертурниров, первый после межсезонья. Но концентрироваться на нём нельзя, мы планируем выступления на победу на турнирах «Большого шлема». Это чемпионат мира на различных покрытиях. Фактор поражения в Индиан-Уэллсе, конечно, не критический. Веснина обыграла в 1/4 финала Винус Уильямс, она получила очень большую нагрузку. И это не могло не сказаться в парной комбинации.Мы всегда планируем, что Веснина у нас парный игрок, и здесь должны концентрироваться все силы. Да, она играет одиночный турнир, она очень прибавила за последние два сезона, но всё же парный разряд важнее. Форму готовить и держать на две дисциплины, которые входят в олимпийскую программу, чрезвычайно сложно. Так что поражение для Весниной не причина для беспокойства. Я бы назвал выступление Елены в этом турнире сверхуспешным», — приводит слова Тарпищева НСН.