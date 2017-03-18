Шарапова: очень хочу иметь детей, но не могу уделять им 50% внимания

В интервью Vogue российская теннисисткаответила на вопрос, почему не складывается её личная жизнь, хотя она встречается с мужчинами и, например, состалась в хороших отношениях после расставания.“Он был такой важной частью моей жизни, он очень тонкий, сложный человек. Приятно просто пообщаться с ним сейчас как нормальные люди.Может быть, я просто слишком сложный человек. Я очень хочу иметь детей. Но я очень сосредоточена на своей работе, и, честно говоря, это главная причина, почему многие отношения не складывались для меня. Я не могу жить с чувством, что я пожертвовала одним ради другого. Я ненавижу слово «баланс». Что такое баланс? Если пятьдесят на пятьдесят — это значит, что ты уделяешь кому-либо только 50 процентов внимания», — приводит слова Шараповой Vogue.