Кузнецова сыграет с Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянка Светлана Кузнецова (8) стала второй финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинальном поединке она обыграла чешку Каролину Плишкову (3) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).
Встреча продолжалась 1 час 55 минут. На счету Кузнецовой 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Плишкова подала навылет 10 раз, совершила 3 двойные ошибки и использовала 3 брейковых шанса из 4.
В финальном матче Кузнецова сыграет со своей соотечественницей Еленой Весниной (14).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию встречи Плишкова — Кузнецова.