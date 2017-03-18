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175 лет назад 2016
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Кузнецова сыграет с Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе

18 марта 2017, суббота. 08:46. Теннис
Россиянка Светлана Кузнецова (8) стала второй финалисткой турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинальном поединке она обыграла чешку Каролину Плишкову (3) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 55 минут. На счету Кузнецовой 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Плишкова подала навылет 10 раз, совершила 3 двойные ошибки и использовала 3 брейковых шанса из 4.

В финальном матче Кузнецова сыграет со своей соотечественницей Еленой Весниной (14).
Индиан-Уэллс 2017 . 1/2 финала
18 марта 2017 года, суббота. 06:45 МСК
Каролина
Плишкова
Светлана
Кузнецова
6:7 6:7


«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию встречи Плишкова — Кузнецова.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Елена Веснина Каролина Плишкова Светлана Кузнецова
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