Кузнецова: российский финал турнира в Индиан-Уэллсе — это великолепно

Россиянка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от встречи с Еленой Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
«Российский финал — это великолепно! Мы с Леной знакомы с 12 лет. Я очень рада, что она добилась потрясающего прогресса в прошлом году и продолжает здорово играть в этом сезоне. Я думаю, что матч получится очень интересным и пусть победит тот, кто сильнее на данный момент.
Я играла в финале турнира в Индиан-Уэллсе почти десять лет назад. Я очень рада, что вновь дошла до этой стадии», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WТА.