Тарпищев: здорово, что Кузнецова и Веснина сыграют в финале, тем более в Америке

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
прокомментировал выход Елены Весниной и Светланы Кузнецовой в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
«Наши девушки – молодцы. Здорово, что на таком крупном турнире у нас российский финал, тем более в Америке. Сегодня у российских болельщиков есть отличная возможность болеть за хороший теннис. Лично я так и сделаю.
Что касается результата Елены Весниной и Светланы Кузнецовой, то я к нему спокойно отнёсся. Сейчас человек 10 играет на одном уровне, и каждая из этих спортсменок может оказаться в финале. Приятно, что это оказались наши теннисистки. Через пару лет будет много таких результатов, ведь подрастает молодёжь»,- сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.