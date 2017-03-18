Чесноков: феноменально, что Веснина показывает свой лучший теннис в 30 лет

Известный российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал выход Елены Весниной и Светланы Кузнецовой в финал турнира в Индиан-Уэллсе.
«Для публики плохо, что в финале встречаются две теннисистки из одной страны. Но то, что в финале сыграют две наших спортсменки, — для нас это хорошо. Но местные болельщики могут подумать, зачем идти на российский финал. Представьте, сколько зрителей собрал бы матч Кербер – Веснина, или Кербер – Уильямс.
Я помогаю Лене Весниной, очень доволен, что она вышла в финал. Феноменально, что она в 30 лет показывает свой лучший теннис. Веснина легко обыграла Кербер, в четвертьфинале была сильнее Винус Уильямс. Лена прошла хороший путь до финала. Хочется, чтобы она победила в турнире. Но Светлана Кузнецова – непростой соперник. Она любит играть на турнирах в США. Сейчас Кузнецова показывает тот теннис, который позволял ей выигрывать турниры «Большого шлема», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.