Плишкова: Кузнецова здорово подавала и прекрасно чувствовала мяч

Чешка Каролина Плишкова, уступившая в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе россиянке Светлане Кузнецовой со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (2:7), проанализировала причины постигшей её неудачи.
«Светлана играла очень хорошо и практически не промахивалась с задней линии. Она здорово подавала и прекрасно чувствовала мяч. Мы встречались с ней несколько раз в разных условиях, и могу сказать, что это её лучший матч со мной. Думаю, поражения многому учат, так что у меня по-прежнему позитивный настрой», — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.