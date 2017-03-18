Веснина: я была совершенным ребёнком, когда впервые попала в Индиан-Уэллс

Финалистка турнира-2017 в Индиан-Уэллсе россиянка Елена Веснина рассказала о своём первом визите в американский город.
«Мне было 16 лет, и я впервые была в США. Мой рейтинг был где-то в районе 250-го места. Я приехала в Индиан-Уэллс, но не попала в квалификацию. Сначала я вообще не знала, как выступить на турнире. Я пришла и даже не знала, как посмотреть заявочный лист. Я была совершенным ребёнком, когда впервые оказалась здесь.
Но как только я оказалась здесь и посмотрела вокруг, я подумала: «О, Боже, я хочу жить здесь». Я осталась в доме у очень хорошей старой леди. У неё были две машины, одна из которых кабриолет, сад с апельсинами и грейпфрутами. Здесь всё было так прекрасно! Я никогда не видела столько кортов. Тренажёрный зал, комната для разминки, раздевалки – и всё на таком высоком уровне! Когда я всё это увидела, то очень захотела играть на этом турнире. Я просто мечтала приехать сюда в следующем году и обязательно сыграть.
Я мечтала хорошо сыграть в одиночном разряде, но результат никак не приходил, хотя в парном разряде я трижды выигрывала титул. И наконец в этом году я в финале!» — приводит слова Весниной пресс-служба турнира.