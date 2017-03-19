Рублёв: топ-100 — вопрос времени, главное — не останавливаться

Россиянин Андрей Рублёв, вышедший в полуфинал турнира серии «челленджер» в Ирвинге, связывает рост своих результатов со сменой тренера, теперь он работает под руководством испанца Фернандо Висенте .
«Я максимально концентрируюсь на том, что должен делать на корте. После того как я сменил команду и весь тренировочный процесс, я здорово прибавил по сравнению с прошлым годом, и мои результаты стремительно пошли в гору. Чувствую, что прибавляю изо дня в день. Если продолжу в том же духе, совсем скоро войду в топ-100 рейтинга АТР. Это просто вопрос времени, главное – не останавливаться
Фернандо старается полностью раскрыть меня как игрока. Он хорошо объясняет мне различные тактические моменты: как играть справа, с каких мячей атаковать, а с каких защищаться, как двигаться на корте, что делать между розыгрышами. Он очень хороший специалист. Он делает всё, чтобы я стал лучше. Раньше я обо всех этих вещах даже не думал и сейчас вижу огромный прогресс, и это во многом его заслуга», — приводит слова Рублёва официальный сайт АТР.