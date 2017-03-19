Шарапова: я безмерно уважаю Рафаэля Надаля за поддержку

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая в апреле вернется на корт после допинговой дисквалификации, стала героиней апрельского номера известного журнала Vanity Fair. В материале испанского выпуска издания Шарапова в том числе рассказывает о поддержке, полученной от испанского теннисиста Рафаэля Надаля после того, как она выступила с заявлением об употреблении мельдония.
«Рафа прислал мне очень хорошее сообщение, когда это произошло. Он оказал мне поддержку, за что я его безмерно уважаю», — приводит слова Шараповой теннисный обозреватель Тумайни Карайол на свей странице в «твиттере».