Вавринка: выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — выдающийся результат

Швейцарец Станислас Вавринка, переигравший в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе испанца Пабло Карреньо-Бусту со счётом 6:3, 6:2, оценил свою игру в отчётной встрече.
«Выход в финал этого турнира — выдающийся результат, особенно на одном из лучших „Мастерсов-1000“ в сезоне. Я очень доволен своей игрой на этой неделе. Я старался играть вариативно, постоянно менял скорость и вращение. Так что ему было трудно найти решение.
Предыдущие тяжёлые матчи с Тимом и Нисиокой помогли мне обрести уверенность в себе. Я ждал трудной борьбы от поединка с Пабло и очень рад, что смог выйти в финал турнира в Индиан-Уэллсе впервые в карьере. Я всегда прибавляю по ходу турнира и в решающих матчах показываю более качественный и мощный теннис», — приводит слова Вавринки официальный сайт АТР.