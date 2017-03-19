Сок: сейчас я выхожу на корт с намерением диктовать сопернику свои условия

Американец Джек Сок, проигравший в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе швейцарцу Роджеру Федереру со счётом 1:6, 6:7 (4:7), прокомментировал своё выступление на соревнованиях.
«Я очень рад тому, как выступил здесь. Конечно, я хотел победить Роджера, но он был сильнее. Сейчас я выхожу на корт с намерением играть в свой теннис и диктовать сопернику свои условия. Если это получается, то я выигрываю и прохожу дальше. Раньше я проигрывал, потому что сопернику удавалось заставить меня нервничать или ошибаться, а теперь я выхожу на корт расслабленным и спокойным», — приводит слова Сока официальный сайт АТР.