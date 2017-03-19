Шарапова выступит на конференции, посвящённой вдохновляющим женщинам в спорте

Экс-первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова 28 марта в Майами примет участие в конференции ANA Inspiring Women in Sports Conference, посвящённой вдохновляющим женщинам в спорте, сообщает официальный сайт мероприятия.
Целью конференции является прославление наиболее вдохновляющих спортсменок мира, обсуждение проблем женского спорта и рассказ вдохновляющих спортивных историй.
Помимо Шараповой в числе спикеров будет и легендарная американская теннисистка Билли Джин Кинг.