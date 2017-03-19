В финалах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе впервые сыграют представители одной страны

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Китай
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2017
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Кубок России
Пляжный волейбол
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Фото
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
13:29
Александрова выиграла турнир ITF в Шэньчжэне и впервые попадёт в топ-100
13:07
Шарапова выступит на конференции, посвящённой вдохновляющим женщинам в спорте
09:53
Федерер: второй сет получился сложнее, но я рад, что победил в двух партиях
01:57
Рублев не сумел выйти в финал челленджера в Ирвинге
01:12
Шарапова: я безмерно уважаю Рафаэля Надаля за поддержку
01:12
Шарапова: я безмерно уважаю Рафаэля Надаля за поддержку
21:19
Шарапова попала на обложку Vanity Fair
15:35
Джокович снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы локтя
20:36
Маррей снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы локтя
00:00
Федерер выиграл у Сока и поспорит с Вавринкой за титул в Индиан-Уэллсе
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
В финалах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе впервые сыграют представители одной страны
19 марта 2017, воскресенье. 13:58.
Теннис
В финалах турнира в Индиан-Уэллсе 2017 года в мужском и женском одиночном разрядах сыграют представители одной страны. Это произойдёт впервые в истории данного «Мастерса», сообщается на странице турнира в «Твиттере».
Напомним, что у мужчин титул разыграют швейцарцы
Станислас Вавринка
и Роджер Федерер, у женщин — россиянки
Елена Веснина
и
Светлана Кузнецова
.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Елена Веснина
Роджер Федерер
Светлана Кузнецова
Станислас Вавринка
Новости. Теннис
19 марта 2017, воскресенье
13:58
В финалах «Мастерса» в Индиан-Уэллсе впервые сыграют представители одной страны
13:55
В мужском турнире в Индиан-Уэллсе будет самый возрастной чемпион за 33 года
13:29
Александрова выиграла турнир ITF в Шэньчжэне и впервые попадёт в топ-100
13:07
Шарапова выступит на конференции, посвящённой вдохновляющим женщинам в спорте
11:58
Сок: сейчас я выхожу на корт с намерением диктовать сопернику свои условия
10:50
Вавринка: выход в финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — выдающийся результат
09:53
Федерер: второй сет получился сложнее, но я рад, что победил в двух партиях
09:25
Клаасен и Рам завоевали титул на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе в паре
03:56
Хингис и Чань Юнжань победили на турнире в Индиан-Уэллсе в парном разряде
01:57
Рублев не сумел выйти в финал челленджера в Ирвинге
01:12
Шарапова: я безмерно уважаю Рафаэля Надаля за поддержку
00:10
Рублёв: топ-100 — вопрос времени, главное — не останавливаться
00:00
Федерер выиграл у Сока и поспорит с Вавринкой за титул в Индиан-Уэллсе
18 марта 2017, суббота
22:44
Вавринка обыграл Карреньо-Бусту и впервые вышел в финал «мастерса» на харде
22:32
Веснина: я была совершенным ребёнком, когда впервые попала в Индиан-Уэллс
21:19
Шарапова попала на обложку Vanity Fair
20:36
Маррей снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы локтя
18:54
Нисикори: Сок сыграл в четвертьфинале против меня очень хорошо
18:00
Сок: если выберу верную стратегию, то смогу победить Федерера
15:35
Джокович снялся с «Мастерса» в Майами из-за травмы локтя
14:08
Плишкова: Кузнецова здорово подавала и прекрасно чувствовала мяч
14:01
Младенович: Веснина играла очень быстро и агрессивно
12:34
Чакветадзе: Шарапова хочет доказать, что может выигрывать и без таблеток
11:52
Чесноков: феноменально, что Веснина показывает свой лучший теннис в 30 лет
11:34
Тарпищев: здорово, что Кузнецова и Веснина сыграют в финале, тем более в Америке
11:28
Две россиянки сыграют между собой в финале турнира WТА впервые с 2015 года
11:19
Кузнецова: российский финал турнира в Индиан-Уэллсе — это великолепно
10:44
Веснина: полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе был очень важным для меня
10:25
Впервые за 11 лет в финале турнира в Индиан-Уэллсе сыграют две россиянки
08:46
Кузнецова сыграет с Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе
06:36
Веснина победила Младенович и вышла в финал в Индиан-Уэллсе
02:16
Сок обыграл Нисикори и сразится с Федерером в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
00:45
Рублёв обыграл Шарди и вышел в полуфинал челленджера в Ирвинге
00:35
Шарапова: очень хочу иметь детей, но не могу уделять им 50% внимания
00:21
Тарпищев: назвал бы выступление Весниной в Индиан-Уэллсе сверхуспешным
17 марта 2017, пятница
23:36
Веснина: не ощущаю негатива со стороны болельщиков в США
23:21
Кукушкин не пустил Хачанова в полуфинал челленджера в Ирвинге
22:15
Тарпищев: кто будет платить, если матч закончится в эфире при 5:5 в 3-м сете?
22:12
Шарапова: с огромным уважением отношусь к Серене Уильямс как к спортсменке
21:02
Кирьос снялся с четвертьфинала в Индиан-Уэллсе, Федерер вышел в полуфинал
20:08
Бачински не сыграет в Майами из-за травмы запястья
19:09
Цонга не сыграет на турнире в Майами, так как скоро станет отцом
18:35
Шарапова призналась, что стала чаще употреблять алкоголь
18:03
Директор турнира WTA в Хертогенбоше готов предоставить «уайлд кард» Шараповой
16:32
Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Кирьос в Индиан-Уэллсе
Все новости
RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+