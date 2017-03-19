Федерер: в матче с Вавринкой постараюсь не давать ему времени

Швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от финала турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе, в котором он сыграет со своим соотечественником Станисласом Вавринкой.
«Стэн прекрасно играет в защите и потрясающе переходит из обороны в атаку. Он значительно прибавил в игре на подаче. Он любит играть на больших турнирах, потому что по ходу соревнований, через победы в матчах, он обретает огромную уверенность в себе. В решающих стадиях очень тяжело его остановить.
Агрессивный стиль игры заложен у меня в ДНК. Игроки типа Вавринки любят получать время, поэтому я постараюсь лишить его такой возможности. Но только на корте станет ясно, удастся ли мне это», — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.