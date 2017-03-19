Веснина: с интересом читаю биографии и интервью великих чемпионов

Россиянка Елена Веснина, которой в финале турнира в Индиан-Уэллсе предстоит сыграть со своей соотечественницей Светланой Кузнецовой, рассказала, что помогло ей добиться прогресса в последнее время.
«По образованию я спортивный психолог. Я читаю много книг по этой тематике. Ладно, не так много книг (Смеётся.). Наверное, пару книг. Мне интересно читать биографии великих игроков, например, Андре Агасси. Сейчас жду, когда сначала на английский, а затем и на русский переведут автобиографию Ли На. Очень интересно читать большие интервью чемпионов. Конечно, не все будут честны на 100 %, но в любом случае можно почерпнуть для себя что-то полезное», — приводит слова Весниной официальный сайт турнира.