Гилберт: никто в туре не бьёт по мячу так сильно, как Тим

Известный американский специалист, который ранее тренировал своего соотечественника Энди Роддика и британца Энди Маррея, выразил восхищение игрой австрийца«Никто в туре не бьёт по мячу так сильно, как Тим. Его удар справа очень силён, а его подача при не самых внушительных габаритах может достигать 140 миль в час. Его игра впечатляет.Главное для Тима — правильно составлять график турниров. На некоторых турнирах сложилось впечатление, что он играл не слишком резко и остро. Для молодых теннисистов вроде Тима очень важно научиться правильно готовиться к большим турнирам. Я думаю, что Доминик — самый взрывной из атакующих теннисистов», — приводит слова Гилберта Tennis World.