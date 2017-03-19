Хингис: Чань Юнжань помогла мне вновь поверить в себя

Швейцарка, победившая на турнире в Индиан-Уэллсе в паре сиз Тайваня, поделилась впечатлениями от завоевания 56-го парного титула в своей карьере.«Я очень благодарна своей напарнице Чань Юнжань. Мы играли вместе третий турнир, и на предыдущих двух она помогла мне вновь поверить в себя. Я уже побеждала здесь пару лет назад с Саней Мирзой. Это потрясающе — вновь вернуться на этот корт и сыграть в финале.Я чувствовала, что с каждым матчем мы играем всё лучше, больше доверяем друг другу и знаем, как действовать в решающие моменты. Например, уступая в первом сете, мы смогли вернуться в игру, потому что были уверены, что умеем выходить из сложных ситуаций», — приводит слова Хингис официальный сайт WTA.