Вавринка: Роджер — это Роджер, величайший игрок всех времён

Швейцарец Станислас Вавринка поделился ожиданиями от предстоящей встречи в финале турнира в Индиан-Уэллсе с соотечественником Роджером Федерером.
“Роджер — это Роджер, величайший игрок всех времен. Думаю, мы все его знаем. Я тоже, и мне нечего больше сказать, к сожалению.
Это правда невероятно. Он играет, возможно, лучше, чем когда-либо. Но я тоже. Я с нетерпением жду возможности сыграть с ним в финале. Я никогда не побеждал его на харде, так что это должно когда-то случиться», — приводит слова Вавринки New York Times.