Федерер: я хотел бы вновь стать первой ракеткой мира

Швейцарец Роджер Федерер, которому предстоит сыграть в финале турнира в Индиан-Уэллсе с соотечественником Станисласом Вавринкой, не отказался бы снова стать первой ракеткой мира.
«Думаю, что такая возможность существует. Хотя в этом сезоне я достаточно выборочно подхожу к соревнованиям, но я уже выиграл один турнир «Большого шлема» и, если смогу это сделать ещё раз, то всё может быть. На турнирах «Большого шлема» разыгрывается много очков, но и конкуренция там велика. При этом, конечно, не стоит забывать про моих основных оппонентов – Энди Маррея и Новака Джоковича. Уверен, что они еще прибавят и снова начнут выигрывать турниры. Несмотря на то, что Энди и Новак не сыграют в Майами, а я вышел в финал в Индиан-Уэллсе, это не изменит моего расписания.
Понимаю, что для того, чтобы вновь стать первой ракеткой мира, мне нужно проделать огромный объем работы. Однако я хочу этого, и нет ничего невозможного. Меня не интересуют другие места в рейтинге, кроме первого, поэтому сейчас на свой рейтинг я не ориентируюсь. При этом для меня важно быть здоровым и играть в свой теннис, получая от него удовольствие», — приводит слова Федерера New York Times.