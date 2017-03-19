Джокович: наиболее болезненные поражения приходят от травм, а не от соперников

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обратился к болельщикам, объяснив причины, которые вынудили его сняться с турнира в Майами .
«Хочу поделиться с вами неутешительными новостями о турнире в Майами. Мой доктор настоятельно не рекомендует мне играть, потому что травма локтя, которая беспокоит меня уже несколько месяцев, ухудшилась за последнюю неделю. И мне необходимо сделать перерыв. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы вернуться на корт как можно быстрее, пройду всё необходимое лечение, но, к сожалению, я не смогу защитить свой титул в Майами на этой неделе. Я разочарован не менее, чем вы. Именно в Майами я выиграл свой первый «Мастерс» и начал восхождение на первую строчку рейтинга АТР. Не зря говорят, что в спорте самые большие и наиболее болезненные поражения приходят от травм, а не от соперников. Мне повезло, что на протяжении всей карьеры у меня было немного серьезных травм, но думаю, теперь приходится платить за весь сумасшедший темп и нагрузки последних лет. Я безмерно благодарен всем за любовь и поддержку, которую я получаю от вас. Спасибо за веру в меня», — написал Джокович на своей странице в «Фейсбуке».
Впервые с 2005 года на турнире серии «Мастерс-1000» не сыграют ни Энди Маррей, ни Новак Джокович.