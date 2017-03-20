Федерер победил Вавринку в финале Индиан-Уэллса и завоевал 90-й титул в карьере

Швейцарец Роджер Федерер (9) стал победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. В финале он обыграл соотечественника — Станисласа Вавринку (3) — 6:4, 7:5.
Поединок продолжался 1 час 20 минут. На счету Федерера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Вавринка подал навылет 5 раз, совершил 3 ошибки на подаче и использовал 1 брейковый шанс из 3.
Счёт в личных встречах между теннисистами стал 20-3 в пользу Роджера. 35-летний Федерер в пятый раз в карьере выиграл «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. На счету Роджера теперь 90 титулов.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Вавринка — Федерер.