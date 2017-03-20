Вихлянцева сыграет с Арруабарреной на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка женского турнира в Майами. Первый номер посева немка, второй— чешка. Первые 32 сеянные теннисистки, включая россиянок, вступят в борьбу со второго круга.Первые 32 сеянные теннисистки, включая россиянок(7),(13),(31) и(32), вступят в борьбу со второго круга., получившая от организаторов wild card, на старте турнира будет противостоять испанке Ларе Арруабаррене.Касаткина сыграет с победительницей в противостоянии американки Шелби Роджерс и теннисистки из квалификации, а в третьем раунде может встретиться с Кербер. Кузнецова сразится либо с чешкой Кристиной Плишковой, либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга, а Макарова — с кем-то из квалификации.Веснина померится силами либо с американкой Кэтрин Беллис, либо с Айлой Томлянович из Хорватии. Павлюченкова сыграет с победительницей матча Елена Янкович (Сербия) — Ярослава Шведова (Казахстан).