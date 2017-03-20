Вихлянцева сыграет с Арруабарреной на старте турнира в Индиан-Уэллсе

Стала известна сетка женского турнира в Майами. Первый номер посева немка Анжелика Кербер, второй— чешка Каролина Плишкова. Первые 32 сеянные теннисистки, включая россиянок Светлану Кузнецову, Елену Веснину, Анастасию Павлюченкову, вступят в борьбу со второго круга.
Первые 32 сеянные теннисистки, включая россиянок Светлану Кузнецову (7), Елену Веснину (13), Анастасию Павлюченкову, Дарью Касаткину (31) и Екатерину Макарову (32), вступят в борьбу со второго круга.
Наталья Вихлянцева, получившая от организаторов wild card, на старте турнира будет противостоять испанке Ларе Арруабаррене.
Касаткина сыграет с победительницей в противостоянии американки Шелби Роджерс и теннисистки из квалификации, а в третьем раунде может встретиться с Кербер. Кузнецова сразится либо с чешкой Кристиной Плишковой, либо с Мэнди Минеллой из Люксембурга, а Макарова — с кем-то из квалификации.
Веснина померится силами либо с американкой Кэтрин Беллис, либо с Айлой Томлянович из Хорватии. Павлюченкова сыграет с победительницей матча Елена Янкович (Сербия) — Ярослава Шведова (Казахстан).