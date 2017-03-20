Нисикори стал четвёртой ракеткой мира, Федерер — шестой

В обновлённом рейтинге ATP от 20 марта японец Кей Нисикори поднялся на четвёртую строчку, швейцарец Роджер Федерер — на шестую, австриец Доминик Тим — на восьмую. Лучший из россиян, Карен Хачанов, располагается на 52-й позиции. Его соотечественник Евгений Донской поднялся на 81-ю строчку.
Рейтинг ATP. 20 марта
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12 005.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8915.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5705.
4 (5). Кей Нисикори (Япония) – 4730.
5 (4). Милош Раонич (Канада) – 4480.
6 (10). Роджер Федерер (Швейцария) – 4305.
7 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4145.
8 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3465.
9 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3420.
10 (8). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 3310.
…
52 (52). Карен Хачанов (Россия) — 875…
60 (58). Даниил Медведев (Россия) — 807…
68 (62). Андрей Кузнецов (Россия) – 755…
81 (99). Евгений Донской (Россия) — 670.
87 (84). Михаил Южный (Россия) – 631.