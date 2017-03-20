Веснина завоевала титул в российском финале с Кузнецовой. Фоторепортаж из США

19 марта в Индиан-Уэллсе, на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден», российская теннисистка Елена Веснина в финальном матче турнира одержала победу над соотечественницей Светланой Кузнецовой со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. Для Весниной это третий титул в карьере в одиночном разряде, первый с 2013 года.
«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с матча Светлана Кузнецова – Елена Веснина, подготовленные специальными фотокорреспондентами.
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