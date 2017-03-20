Фритц поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — второй

Американец Тейлор Фритц поднялся на пятую строчку в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года, представитель Казахстана Александр Бублик — на шестую. Лучший из россиян, Даниил Медведев, располагается на второй позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 20 марта
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 385.
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 305.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 251.
4 (4). Андрей Рублёв (Россия) — 221.
5 (12). Тейлор Фритц (США) — 175.
6 (7). Александр Бублик (Казахстан) — 168.
7 (5). Ноа Рубин (США) — 165.
8 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 163.
9 (8). Эрнесто Эскобедо (США) — 142.
10 (11). Фрэнсис Тиафо (США) — 141.