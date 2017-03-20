Федерер: победы на Australian Open и в Индиан-Уэллсе не были частью моего плана

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы в финале турнира категории «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе над своим соотечественником Станисласом Вавринкой со счётом 6:4, 7:5.
«Эта была ещё одна сказочная неделя для меня. Я продолжаю своё возвращение. Надеюсь, организм позволит мне продолжать играть. Мне было очень грустно, когда в прошлом году я не смог участвовать в этом турнире. Просто находиться здесь — это уже прекрасное ощущение. Это один из моих любимых турниров. Я впервые прибыл сюда 17 лет назад. Так что быть здесь сейчас в качестве чемпиона — это нечто потрясающее.
Я не так удивлён сейчас, как был в Австралии, но эта победа всё равно стала большим сюрпризом для меня. Вновь победить здесь, обыграв соперников именно так, — это поразительно. Я невероятно рад.
Начало года получилось потрясающим для меня. В прошлом году я не завоевал ни одного титула. Кажется, и в финалах, кроме Брисбена, не играл. Так что перемена получилась очень резкой. Ощущения великолепные.
В ноябре-декабре, когда я понял, что ситуация складывается не лучшим образом, мы в команде провели встречу и обсудили мои цели. Положение в рейтинге мы посчитали вторичным, но всё равно хотели установить цели на сезон. Главная — быть в топ-8 после Уимблдона. Выполнить задачу получилось быстрее. Теперь нужно переосмыслить свои планы и понять, куда двигаться дальше. Победы на Australian Open и в Индиан-Уэллсе не были частью моего плана.
Сейчас мне важно максимально хорошо отдохнуть. После турнира в Майами я составлю план на остаток сезона, особенно на его грунтовую часть. Тогда и оценим мои задачи, которые после такого старта, конечно, изменятся. Знаю, что выиграть турниры в Индиан-Уэллсе и Майами подряд крайне тяжело. С такими мыслями я и отправляюсь в Майами», — цитирует Федерера официальный сайт тура.