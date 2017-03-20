Вавринка: в финале Australian Open я был твоим главным болельщиком, Роджер

Швейцарец Станислас Вавринка прокомментировал поражение от своего соотечественника Роджера Федерера в финале турнира категории «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе со счётом 4:6, 5:7.
«Роджер играл очень быстро. Он оставался на линии и старался действовать быстро с обеих сторон. Мне было сложно втянуться в розыгрыши. У него всегда был готов ответ. У меня были небольшие возможности, когда можно было сыграть лучше, но этого оказалось недостаточно.
Я устал после 10 дней турнира, прошу прощения. Хочу поздравить Роджера. Я проиграл тебе в упорной борьбе в Австралии, но в финале был твоим главным болельщиком. Все любители тенниса обожают смотреть за твоей игрой. Очень приятно видеть, что ты вернулся на такой уровень. Надеюсь, надолго.
У Роджера можно многому поучиться, в том числе и мне. Он удивителен. Он играет просто прекрасно, всё кажется идеальным. Он двигается потрясающе и может делать на корте всё. Мне всё ещё тяжело ему противостоять из-за его быстрой игры. Роджер вынуждает тебя чувствовать себя некомфортно на корте и действует разнообразно. Это всегда большое испытание.
Сыграть с ним в финале „Мастерса-1000“ — это нечто поразительное для меня. Несколько лет назад я и не мечтал о таком, а теперь это случилось уже во второй раз. Я выиграл в первом финале, а сегодня проиграл. Конечно, я расстроен, но неделя всё равно получилась великолепной. Я всегда хочу большего и сделаю всё возможное, чтобы в следующий раз стать победителем. Нужно найти позитивные моменты в этом выступлении», — цитирует Вавринку официальный сайт тура.